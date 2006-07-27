Получите БЕСПЛАТНО уникальную коллекционную медаль «Николай II».

В честь юбилея Дома Романовых, Европейский Монетный Двор приготовил для вас специальный подарок — эксклюзивную медаль «Николай II», выпущенную строго ограниченным тиражом .

Николай II царствовал с 1894 по 1917 г. Его царствование сопровождалось тяжелыми бедствиями для русского народа: революциями, голодом, неудачными для России военными кампаниями – Русско-японской и Первой мировой войнами .

В 1918 г. последний император был расстрелян со своей семьей. С его смертью в стране началась новая череда испытаний, когда к власти пришли большевики.

Уникальную медаль «Николай II» можно получить сегодня БЕСПЛАТНО в качестве нашего подарка Вам в столь значимую для России дату .

«Это по-истине уникальная возможность прикоснуться к Великой истории Российской Империи!»

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медаль для Вас. Высшее качество чеканки «пруф-лайк».

Большой размер! Диаметр 39 мм.

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