Получите БЕСПЛАТНО уникальную коллекционную медаль «Николай II».

В честь юбилея Дома Романовых, Европейский Монетный Двор приготовил для вас специальный подарок — эксклюзивную медаль «Николай II», выпущенную строго ограниченным тиражом.

Николай II царствовал с 1894 по 1917 г. Его царствование сопровождалось тяжелыми бедствиями для русского народа: революциями, голодом, неудачными для России военными кампаниями – Русско-японской и Первой мировой войнами.

В 1918 г. последний император был расстрелян со своей семьей. С его смертью в стране началась новая череда испытаний, когда к власти пришли большевики.

Уникальную медаль «Николай II» можно получить сегодня БЕСПЛАТНО в качестве нашего подарка Вам в столь значимую для России дату.

«Это по-истине уникальная возможность прикоснуться к Великой истории Российской Империи!»

  • БЕСПЛАТНАЯ медаль для Вас.
  • Высшее качество чеканки «пруф-лайк».
  • Большой размер! Диаметр 39 мм.
  • Ограниченный тираж — всего 2 000 экземпляров на весь мир!

В связи с важностью этого знаменательного юбилейного события, ожидается значительный спрос на эту медаль, выпущенную ограниченным тиражом, поэтому существует ограничение — только одна БЕСПЛАТНАЯ медаль на семью.

Закажите памятную медаль «Николай II» сегодня БЕСПЛАТНО (оплачивается только доставка Почтой России, 390 р).

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Выберите комплект заказа:

Комплект №1
Покрытие:
Серебро
Размер медали:
Диаметр 39 мм.,
толщина 3 мм
Аверс:
Профиль императора Николая Второго
Реверс:
Герб Дома Романовых
Сертификат:
Дополнительно:
Цена:
БЕСПЛАТНО
Комплект №2
Выбор покупателей
Покрытие:
Золото 999 пробы
Размер медали:
Диаметр 39 мм.,
толщина 3 мм
Аверс:
Профиль императора Николая Второго
Реверс:
Герб Дома Романовых
Сертификат:
  • Сертификат подлинности
Дополнительно:
  • Шкатулка для коллекционирования - В ПОДАРОК!
  • Ограниченный тираж
  • Первоклассная чеканка
  • Отличная инвестиция!
Цена:
Всего 990 р
Вместо 1 990
В обоих вариантах дополнительно оплачивается услуга комплектации и доставки заказа: 390 р.
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