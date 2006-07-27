Получите БЕСПЛАТНО уникальную коллекционную медаль «Николай II».
В честь юбилея Дома Романовых, Европейский Монетный Двор приготовил для вас специальный подарок — эксклюзивную медаль «Николай II», выпущенную строго ограниченным тиражом.
Николай II царствовал с 1894 по 1917 г. Его царствование сопровождалось тяжелыми бедствиями для русского народа: революциями, голодом, неудачными для России военными кампаниями – Русско-японской и Первой мировой войнами.
В 1918 г. последний император был расстрелян со своей семьей. С его смертью в стране началась новая череда испытаний, когда к власти пришли большевики.
Уникальную медаль «Николай II» можно получить сегодня БЕСПЛАТНО в качестве нашего подарка Вам в столь значимую для России дату.
«Это по-истине уникальная возможность прикоснуться к Великой истории Российской Империи!»
- БЕСПЛАТНАЯ медаль для Вас.
- Высшее качество чеканки «пруф-лайк».
- Большой размер! Диаметр 39 мм.
- Ограниченный тираж — всего 2 000 экземпляров на весь мир!
В связи с важностью этого знаменательного юбилейного события, ожидается значительный спрос на эту медаль, выпущенную ограниченным тиражом, поэтому существует ограничение — только одна БЕСПЛАТНАЯ медаль на семью.
Выберите комплект заказа:
толщина 3 мм
толщина 3 мм
- Сертификат подлинности
- Шкатулка для коллекционирования - В ПОДАРОК!
- Ограниченный тираж
- Первоклассная чеканка
- Отличная инвестиция!
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